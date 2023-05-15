Gazimağusa’da yapılacak temizlik kampanyası ile ilgili toplantı bugün yapıldı

Gazimağusa Belediyesi ile Gazimağusa Kaymakamlığı öncülüğünde, kurum, kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Gazimağusa’da yapılacak temizlik kampanyası ile ilgili toplantı yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, bugün Gazimağusa Belediyesi’nde gerçekleştirilen geniş çaplı toplantıda, ayrıntılar konuşuldu.

Gazimağusa Kaymakamlığı Kıdemli İlçe Müfettişi Aynur Kirişoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye ve Kaymakamlığın yanı sıra, DAÜ, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Çevre Koruma Dairesi, Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve 4. Piyade Alay Komutanlığı’nın temsilcileri katıldı.

Gazimağusa’da 5 gün yapılması planlanan kampanyaya halkın da dahil edilerek en yüksek katılımla yapılması ve temizlik konusunda ciddi bir farkındalık yaratılması amaçlanırken, kampanyada hem moloz türü büyük çaplı atıklar toplanacak, hem de ayrıntılı ot temizliği ve gereken noktalarda da budama çalışması yapılacak.

2023 yılının Ekim ayında Gazimağusa’da kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yolların durumu da değerlendirilip, kampanyanın devamında dahil edilecek.

Toplantıda ayrıca Çevre Koruma Dairesi’nin daireye yapılan ihbarları dikkate aldığı ve ceza uyguladığı aktarıldı.