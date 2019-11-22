Genç diplomatlar DAÜ'de

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Eğitim Akademisi yetkilileri ve aday meslek memurlarına yönelik bugün 09.30’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen “Kıbrıs Sorunu” konulu konferansa ev sahipliği yaptı.

Aldıkları eğitimler sonucunda dünyanın dört bir yanında göreve başlayacak olan yeni diplomatlara Kıbrıs davası bağlamında eski müzakereci Osman Ertuğ tarafından “Kıbrıs Sorunu” başlıklı konferans verildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Eğitim Akademisi aday meslek memurları, temel ve hazırlayıcı eğitim programı çerçevesinde ülkeye gerçekleştirdikleri ziyaretle Kıbrıs sorunu konusunda bilgilendirme toplantılarına katılıyor.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün 40. yılını kutladığını belirterek, Anavatan Türkiye’nin etkin ve yetkin katkıları sayesinde bugünkü konumuna geldiğini vurguladı.

Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün Kıbrıs Türkü’nün siyasi arenada kabul edilmeyen varlığının, bilim sayesinde tüm dünyaya kabul ettiren bir kurum olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, Büyükelçilik, KKTC Washington Temsilciliği, Başmüzakerecilik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevlerinde bulunmuş olan Osman Ertuğ tarafından “Kıbrıs Sorunu” başlıklı konferansa geçildi.

Osman Ertuğ, Kıbrıs sorununun tarihi gelişimi ve şimdiki sürece nasıl geldiği hakkında detaylı bilgi verdi. Ertuğ, ardından Başmüzakereci olduğu dönemde yaşadığı tecrübeleri ve uluslararası diplomasinin Kıbrıs özelinde nasıl işlediğine dair bilgilendirmede bulundu.

. Konferans, TC Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından Osman Ertuğ’a plaket takdiminde bulunulması ile sona erdi.