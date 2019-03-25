Gençlik Dairesi'nden Kalkanlı Yaşam Evi'nde etkinlik

Gençlik Dairesi, Paşaköy Gençlik Merkezi Yaşlılar Haftasında Kalkanlı Yaşam Evinde Halk Dansları ekibi ve müzisyenleriyle etkinlik düzenledi.



Gençlik Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte, Kıbrıs şarkıları ve Türk Sanat Müziğinden örneklerle yaşlılara müzik dinletisi gerçekleştirirken, Paşaköy Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu da Kıbrıs Türk Halk Dansları gösterilerini yaptı.



Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, Paşaköy Gençlik Merkezi müzisyen ve dansçılarına değerli katkılarından dolayı teşekkür ederken, anne babaların, yaşlıların değerinin çok büyük olduğuna vurgu yaptı.



Çolakoğlu, Sağlık Bakanlığı Kalkanlı Yaşam Evi yöneticilerine de etkinlik yapma imkanı tanıdıkları için teşekkür etti.