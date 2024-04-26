Girne Belediyesi’nin, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi işbirliğinde, KKTC Telsim ’in iletişim sponsorluğunda 19’uncusunu düzenleyeceği Kıbrıs İpek Koza Festivali, bu yıl 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılıyor.

Etkinlikle ilgili olarak bugün Bellapais Manastırı’nda basın toplantısı düzenlendi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 19’uncusunu  gerçekleşecek etkinliğe  emek koyan herkesi kutlayarak, tüm vatandaşları  festivale  davet etti.

Festivalin çeşitli eğlence yanında, ülkeye ait çok değerli  bir değer olan ipek koza üretimi, sanayisi ve ticaretinin  konuşulmasına katkı sağlayacağını kaydeden Şenkul, Beylerbeyi gibi turistik bir bölgede  yer alan festivalin, bu değerin  dünyaya ve Avrupa’ya  tanıtılıp pazarlanmasına da katkı sağlayacağını söyledi.

Beylerbeyinin,  geçmişten bu güne  ipek koza işçiliğine ev sahipliği  yaptığını anımsatan Şenkul, köyün hak ettiği noktaya gelmesi, değerleriyle en güzel şekilde tanıtılması için, köyde  girişten  itibaren ana caddede  bölge dokusuna uygun düzenlemeler ve işletmelere yer verilmesi gerektiğini kaydetti.

Festivallerin, vatandaşların motivasyonları, belediyenin yatırım bütçelerini arttırmalarına  ayrıca  girişimcilerin  bu geleneksel üretimleri  sürdürmesine önemli katkı sağladığına dikkat çeken Şenkul, tüm vatandaşları festivale davet etti.

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Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, bu yıl 19’uncusu gerçekleşecek festivali, ülkeye özgü bir değer olan ipek koza işçiliğinin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatıldığını anımsatarak, etkinlikle birlikte, ülkede ipek koza işçiliğine  ilginin artması, farklı bölgelerden  farklı kurumların  bu kültürü yaşatmak için harekete geçmesinin  sevindirici olduğunu  belirtti.

Festival süresince, ziyaretçilerin, ipek böceklerinin yumurtadan çıkışıyla, ipek kozasının sanat eserlerine dönüşmesi arasında geçen süreci yakından  görme fırsatı elde edeceğini  kaydeden Engin, birçok renkli etkinliğe de ev sahipliği yapacak festivale bütün vatandaşları davet etti.

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, festivalin  19 yıl önce, Kıbrıs kültürünün en önemli değerlerinden olan ipek koza işçiliği, ipekböceği yetiştiriciliği ve dut ağaçlarının, yaşatılması  amacıyla düzenlendiğini anımsatarak, bu kültürün geleceğe taşınarak, dünyaya tanıtılabilmesi için öncelikli unsurun, vatandaşlar, yerel yönetimler, kurum kuruluşlar ve devlet tarafından sahiplenilmesi olduğunu vurguladı.

Yola çıkarken asıl amaçlarının, festivale uluslararası bir boyut kazandırmak olduğunu ancak bunun için hala yapılması gerekenler olduğunu söyleyen Sahir, özellikle Kıbrıs kültürüne  özgü ipek koza  sanat eserlerinin tescillenmesi konusunda da belediyeler ve devletin desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Beylerbeyi Köyündeki İpek Koza yetiştiricilerinden olan  Hayri Küçük de atalarından  kalan bu geleneği geleceğe taşımak, yaşatmak  amacıyla 15-16 yıldır yetiştiricilik yaptığını belirterek, ipek böcekciliğinin çok  kadim bir iş olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Kültürüne ait ipek koza işçiliğinin hak ettiği değeri görmediğini vurgulayan Küçük, küçük yaşlardan başlayarak çocukların ata emaneti  bu kültürü  tanıyarak öğrenmesinin önemine vurgu yaptı.

19’uncu Kıbrıs İpek Koza  Festivali  4 Mayıs Cumartesi günü  başlayacak.14.00’da açılış konuşmaları gerçekleşecek.

İpek  böceği yetiştiriciliği  ve  koza el sanatları  ilgili sunum ve söyleşiler, atölye çalışmamaları, dut fidanı dikimi, çocuklara yönelik  sanatsal aktiviteler, şiir ve müzik dinletileri, ülke sanatçılarının karma resim  sergileri yer alacak ayrıca  manastır önündeki alana kurulacak  stantlarda, ipekböceği   çeşitli el sanatları ve yiyecek içecek satışları da  yapılacak.

Festival  boyunca, her gün ziyaretçiler arasında yapılacak çekilişle dut fidanı dağıtılacak.

Etkinlik 5  Mayıs  Pazar akşamı 19.00’da Beyaz Trio konseriyle   sona erecek.

Editör: Genç Editör