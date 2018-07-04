GENEL SEKRETER OĞUZ’DAN UBP’Lİ VEKİLE ELEŞTİRİ

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Dursun Oğuz, UBP’li bir milletvekilinin yerel seçimlerin, partinin başarısızlığıyla sonuçlandığına ilişkin söylemlerde bulunduğunu belirterek, “Bunları hayret ve üzüntüyle izliyorum” dedi.

Seçim sonuçları karşısında diğer partilerin bile sustuğunu, susmak zorunda kaldığını söyleyen Oğuz, “Tamamen kurultay hesapları ile UBP’nin zaferini yok saymak, partililerimizin sevincini gölgelemek, onları üzmek hangi siyasi aklın ürünüdür anlamakta güçlük çekiyorum” ifadelerini kullandı.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Dursun Oğuz, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Bu tür açıklamalar ne parti etiğine, ne parti disiplinine, ne de beş yıl önce yaşanmış kaosun ardından sağlanan birlik ve beraberliğe uygundur. Belli oluyor ki geçmiş çok erken unutuldu” ifadelerine yer verdi.

“Parti seçimlerde başarısız oldu” açıklamasının hangi hesaba göre söylendiğini anlamakta güçlük çektiğini de belirten Oğuz, “2014’ten bugüne yerel seçimlerde oylarını neredeyse iki katına yükselten, meclis üye sayısını 102’den 121’e çıkaran bir parti için bu şekilde bir değerlendirme yapmak iyi niyet yoksunluğudur” şeklinde konuştu.

Demokrasi gereği isteyen herkesin kurultayda aday olabileceğini de kaydeden Oğuz, “Beş ay sonra yapılacak parti kurultayına adaylık niyeti taşıyanların ve parti üyelerinin oylarına talip olacakların avantaj sağlama adına ülkenin en büyük ve en güçlü siyasi oluşumu UBP’yi medyada tartışması partinin birlik ve bütünlüğüne darbe indirmekle eş anlamlıdır” şeklinde konuştu