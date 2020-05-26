"Genel Tarım Sigortası Fonu'nu, oyunlara alet etmeyeceğiz"

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, üreticilerden kesilen primlerle ayakta tutulan Genel Tarım Sigortası Fonu'nu, oyunlara alet etmeyeceğini belirtti.

Çiftçiler Birliği'nden yapılan açıklamada, yangınlar nedeniyle bazı özel sigorta şirketlerinin gözünü, üreticilerin sigortası olan Genel Tarım Sigortası Fonu'nun faaliyetlerine diktiği ve bu fonu gereksiz göstermeye çalıştığı kaydedildi.

"Üreticilerin kendilerinden kesilen primler ile ayakta tuttukları fonu böyle oyunlara alet etmeyeceğimizi herkesin bilmesi gerekir" denilen açıklamada, "Tüm Dünyada önem kazanan Tarımsal üretimin devamlılığını kendine yontmaya çalışan ve oturduğu yerden prim almaya çalışan bu tür bir yaklaşımın savunulması nasıl mümkündür?" diye soruldu.

Çiftçiler Birliği açıklamasında, "Hangi sigorta şirketi yangından özellikle de elektrik kontağından çıkan hasarları ödemiş? Kuraklık ve diğer afetler nedeni ile oluşan zararları nasıl ödeyebilirler ki? Özellikle ülkemizdeki tarımsal gelirlerin düşük olduğu bilinirken özel sigorta primlerini kim nasıl ödeyecek?" soruları da yer aldı.

Bu konuda menfaat hesabı yapanlara akıllarını başlarına toplamaları çağrısı da yer alan Çiftçiler Birliği açıklamasında, ülkede var olan sistemin geliştirilmek yerine yıkılmak istenmesinin düşündürücü olduğu vurgulandı.