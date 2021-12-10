Gezici Araştırma Şirketi, KKTC seçim anketini açıkladı

Gezici Araştırma Şirketi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 27-29 Kasım 2021 tarihlerinde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

İşte o anketten öne çıkan veriler:

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın olası bir milletvekili seçiminde kime oy vereceğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 36.3’ü (UBP) Faiz SUCUOĞLU’na oy vermek istediğini ifade ederken, % 26.1’i CTP Tufan ERHÜRMAN’a oy vermek istediğini ve % 9,8’i DP Fikri ATAOĞLU’na oy vermek istediğini ifade etmektedir.