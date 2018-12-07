GİAD: "İnsan eliyle yaratılmış bir felaket"

Genç İşadamları Derneği (GİAD), yaşanan felaketin, insan eliyle yaratılmış bir felaket olduğuna belirterek, Girne yolunu ihale eden kurumun, ihaleyle işi alıp gerçekleştiren firmanın, tüm taşeronların ve bu yol yapımını denetlemekte yükümlü olan herkesin derhal bu ölümler sebebiyle yargılanmasını istedi.



GİAD Başkanı Uğur Ergün, yazılı açıklamasında, yoğun yağışlar sonrası yaşanan “korkunç felaket” sonucu kaybedilen gençlere rahmet, ailelere başsağlığı dileğinde bulundu. Ergün, “Kayıplar yaşayan tüm toplumumuza geçmiş olsun diliyoruz” dedi.



Ergün, ülkede yaşanan bu felaketin bir doğa olayı değil insan eliyle yaratılmış bir felaket olduğuna inanç belirtti. Ergün, “Bizler GİAD olarak, Girne yolunu ihale eden kurumun, ihaleyle işi alıp gerçekleştiren firmanın, tüm taşeronların ve bu yol yapımını denetlemekte yükümlü olan herkesin derhal bu ölümler sebebiyle yargılanmasını ve hesap vermesini talep ediyoruz” İfadelerini kullandı.



Öngörüsüzlük, plansızlık ve beceriksizlik sebebiyle bu olayın yaşandığını savunan Ergün,“Bu dehşet için gelmiş geçmiş tüm hükümetler, tüm sorumlular hesap vermelidir.” dedi.



Ergün, olay sonrası yardım ve kurtarma çalışmalarında canını dişine takan tüm belediye çalışanlarına, sivil savunma çalışanlarına, güvenlik kuvvetleri komutanlığına, özel harekat, polis ve itfaiye memurları ile sağlık görevlilerine de şükranlarını sundu.



Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, 16:38