Gıda denetim sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 16 - 22 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 42 numuneden 39’u temiz çıktı. 3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

SVS Tic. Ltd’e. ait kırmızı kaliforyan biber ve Köşe Ticaret’e ait havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler firmaların isteği üzerine imha edilecek. Muha Seb. Mey. Tic. Ltd’e ait trabzon hurmasında limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi

Yerli ürünlerde ise 21 numuneden 19’unun temiz olduğu tespit edildi, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Bostancı sakinlerinden Mustafa Gürsoy’a ait narda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden üründe hasat erteleme uygulandı. Şahinler sakinlerinden Duran Kılbıyık’a ait kerevizde ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imhası yapıldı.

23 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 Levent San. Şti. Ltd. İthal Mısır (Yemlik) Temiz 2 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma (Golden) Temiz 3 Nuri Ersoy Ltd. İthal Üzüm (Verigo) Temiz 4 SVS Tic. Ltd. İthal Elma (Starking) Temiz 5 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 6 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm (Red Globe) Temiz 7 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Santa Maria Temiz 8 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Üzüm (Sultani) Temiz 9 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz 10 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma (Starking) Temiz 11 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma (Starking) Temiz 12 Halil Kasap Paz. İthal Elma (Starking) Temiz 13 Halil Kasap Paz. İthal Havuç Temiz 14 Muha Seb. Mey. Tic. LTD. İthal Elma (Starking) Temiz 15 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma (Starking) Temiz 16 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma (Golden) Temiz 17 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 18 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Havuç Temiz 19 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz 20 SVS Tic. Ltd. İthal Elma (Starking) Temiz 21 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Kaliforyan Biber İmha 22 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz 23 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm (Beyaz) Temiz 24 Köşe Tic. İthal Elma (Starking) Temiz 25 Köşe Tic. İthal Havuç İmha 26 Köşe Tic. İthal Armut Ankara Temiz 27 Toprak Ürünleri Kurumu İthal Koyun Süt Yemi Temiz 28 Akarı Free Port İthal Buğday (Ekmeklik) Temiz 29 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma (Granny Smith) Temiz 30 Halil Kasap Paz. İthal Armut Santa Maria Temiz 31 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz 32 Yoran Tarım Ürünleri İthal Havuç Temiz 33 Muha Seb. Mey. Tic. LTD. İthal Üzüm Temiz 34 Halil Kasap Paz. İthal Havuç Temiz 35 Mert Uluşan İthal Havuç Temiz 36 Şetar Tic. Ltd. İthal Elma (Starking) Temiz 37 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz 38 Muha Seb. Mey. Tic. LTD. İthal Trabzon Hurması Menşeine İade 39 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 40 Henege Tarım ve Depoculuk Ltd. İthal Mısır (Yemlik) Temiz 41 Nej Grain Ltd. İthal Mısır (Yemlik) Temiz 42 Nej Grain Ltd. İthal Mısır (Yemlik) Temiz 43 Zahide Yıldırım Gazimağusa Hıyar Temiz 44 Mustafa Gürler Gazimağusa Hıyar Temiz 45 Ümmü Deniz Gazimağusa Kabak Temiz 46 Safiye Çevik Gazimağusa Hıyar Temiz 47 Zehra Piri Gazimağusa Domates Temiz 48 Duran Kılbıyık Şahinler Kereviz İmha 49 Duran Kılbıyık Şahinler Domates Temiz 50 Akay Atom Şahinler Domates Temiz 51 Mustafa Gürsoy Bostancı Nar (Parsel 1) Hasat Erteleme 52 Mustafa Gürsoy Bostancı Nar (Parsel 2) Temiz 53 Seyit Yurdakul Kalkanlı Nar Temiz 54 ODTÜ Kalkanlı Nar Temiz 55 Erdal Fabrikacı Güneşköy Nar Temiz 56 Şahin Manigi Aydınköy Nar Temiz 57 Fatih Seldan Güzelyurt Nar Temiz 58 Hasan Gökdağ Güzelyurt Nar Temiz 59 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Pırasa Temiz 60 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Roka Temiz 61 Erkan Pusa Gelincik Biber Temiz 62 Erkan Pusa Gelincik Patlıcan Temiz 63 Erkan Pusa Gelincik Domates Temiz