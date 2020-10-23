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Gıda denetim sonuçları açıklandı

Gıda denetim sonuçları açıklandı
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Tarım Dairesi 16 - 22 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 42 numuneden 39’u temiz çıktı. 3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
SVS Tic. Ltd’e. ait kırmızı kaliforyan biber ve Köşe Ticaret’e ait havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler firmaların isteği üzerine imha edilecek. Muha Seb. Mey. Tic. Ltd’e ait trabzon hurmasında limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi
Yerli ürünlerde ise 21 numuneden 19’unun temiz olduğu tespit edildi, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Bostancı sakinlerinden Mustafa Gürsoy’a ait narda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden üründe hasat erteleme uygulandı. Şahinler sakinlerinden Duran Kılbıyık’a ait kerevizde ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imhası yapıldı.

 23 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Levent San. Şti. Ltd.

İthal

Mısır (Yemlik)

Temiz

2

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma (Golden)

Temiz

3

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Üzüm (Verigo)

Temiz

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma (Starking)

Temiz

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm (Red Globe)

Temiz

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Santa Maria

Temiz

8

Onbaşı İşlt.Ltd.

İthal

Üzüm (Sultani)

Temiz

9

Onbaşı İşlt.Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

10

Onbaşı İşlt.Ltd.

İthal

Elma (Starking)

Temiz

11

Onbaşı İşlt.Ltd.

İthal

Elma (Starking)

Temiz

12

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma (Starking)

Temiz

13

Halil Kasap Paz.

İthal

Havuç

Temiz

14

Muha Seb. Mey. Tic. LTD.

İthal

Elma (Starking)

Temiz

15

Onbaşı İşlt.Ltd.

İthal

Elma (Starking)

Temiz

16

Onbaşı İşlt.Ltd.

İthal

Elma (Golden)

Temiz

17

Onbaşı İşlt.Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

18

Onbaşı İşlt.Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

19

SVS Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

20

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma (Starking)

Temiz

21

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kırmızı Kaliforyan Biber

İmha

22

SVS Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

23

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm (Beyaz)

Temiz

24

Köşe Tic.

İthal

Elma (Starking)

Temiz

25

Köşe Tic.

İthal

Havuç

İmha

26

Köşe Tic.

İthal

Armut Ankara

Temiz

27

Toprak Ürünleri Kurumu

İthal

Koyun Süt Yemi

Temiz

28

Akarı Free Port

İthal

Buğday (Ekmeklik)

Temiz

29

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma (Granny Smith)

Temiz

30

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut Santa Maria

Temiz

31

SVS Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

32

Yoran Tarım Ürünleri

İthal

Havuç

Temiz

33

Muha Seb. Mey. Tic. LTD.

İthal

Üzüm

Temiz

34

Halil Kasap Paz.

İthal

Havuç

Temiz

35

Mert Uluşan

İthal

Havuç

Temiz

36

Şetar Tic. Ltd.

İthal

Elma (Starking)

Temiz

37

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

38

Muha Seb. Mey. Tic. LTD.

İthal

Trabzon Hurması

Menşeine İade

39

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

40

Henege Tarım ve Depoculuk Ltd.

İthal

Mısır (Yemlik)

Temiz

41

Nej Grain Ltd.

İthal

Mısır (Yemlik)

Temiz

42

Nej Grain Ltd.

İthal

Mısır (Yemlik)

Temiz

43

Zahide Yıldırım

Gazimağusa

Hıyar

Temiz

44

Mustafa Gürler

Gazimağusa

Hıyar

Temiz

45

Ümmü Deniz

Gazimağusa

Kabak

Temiz

46

Safiye Çevik

Gazimağusa

Hıyar

Temiz

47

Zehra Piri

Gazimağusa

Domates

Temiz

48

Duran Kılbıyık

Şahinler

Kereviz

İmha

49

Duran Kılbıyık

Şahinler

Domates

Temiz

50

Akay Atom

Şahinler

Domates

Temiz

51

Mustafa Gürsoy

Bostancı

Nar (Parsel 1)

Hasat Erteleme

52

Mustafa Gürsoy

Bostancı

Nar (Parsel 2)

Temiz

53

Seyit Yurdakul

Kalkanlı

Nar

Temiz

54

ODTÜ

Kalkanlı

Nar

Temiz

55

Erdal Fabrikacı

Güneşköy

Nar

Temiz

56

Şahin Manigi

Aydınköy

Nar

Temiz

57

Fatih Seldan

Güzelyurt

Nar

Temiz

58

Hasan Gökdağ

Güzelyurt

Nar

Temiz

59

İbrahim Altıntaş

Yeşilköy

Pırasa

Temiz

60

İbrahim Altıntaş

Yeşilköy

Roka

Temiz

61

Erkan Pusa

Gelincik

Biber

Temiz

62

Erkan Pusa

Gelincik

Patlıcan

Temiz

63

Erkan Pusa

Gelincik

Domates

Temiz

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