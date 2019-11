Girişimcilik ve İnovasyon Derneği’nin tanıtım etkinliği yapıldı

Girişimcilik ve İnovasyon Derneği’nin (Gİ-DER) tanıtım etkinliği yapıldı.

Toplumsal gelişme için yaratıcı ve inovatif fikirler ortaya koyma, proje üretme, bilimsel çalışma yapma ve yenilikçi fikirleri topluma kazandırma hedefiyle yola çıkan girişimciler tarafından kurulan derneğin tanıtım etkinliği dün akşam Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleşti.

Eğitim, iş, siyaset, sanat ve basın camiasından isimlerin katıldığı gecede, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gİ-DER Kurucu Başkanlarından Cemre Akar ve Ziya Öztürkler konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından pasta kesildi, Metin Kavaz ve ekibi müzik dinletisi sundu.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cemre Akar ve Ziya Öztürkler’in önemli bir girişim için adım attığını belirterek, derneğin kurucu eş başkanlarının kadın ve erkek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akıncı, girişimcilik ve inovasyon alanlarında kadınların de erkekler kadar başarılı olabileceğine inanç belirtti. Akıncı’nın bu sözü üzerine salondan alkış sesleri yükseldi.

Derneğin tanıtım etkinliğine gösterilen yoğun ilgiden duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun girişime ne kadar değer verildiğinin bir kanıtı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, “Bundan sonraki süreçlerde bu birliktelik ve dayanışma devam ederse, çok daha iyi noktalara ulaşılabileceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Bilimin rehber edinilmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bilimin ışığında, özgür düşünce içinde, yaratıcılığın gelişme koşulları elbette her alanda oluşacaktır” şeklinde konuştu.

Ülkenin çeşitli alanlarda ambargolar altında olmasına rağmen girişimcilik, yaratıcılık, bilim, bilişim, teknoloji ve kültür sanatın ambargo ve engelleri aşmaya muktedir olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Sizlerden üreyecek yeni görüşler öyle inanıyorum ki yayılıp birçok engeli aşabilir” diye konuştu.

Geçmiş sanayi devrimleri dönemlerinde toplumların gelişiminin göreceli olarak çok farklı olduğunu ve toplumlararası gelişmişlik mesafesinin kapanması için çok uzun yıllara ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Akıncı, gelişen teknolojiyle, uzun yıllar kaybetmeden gelişmiş toplumları yetişme imkanının sunulduğunu belirtti.

“Bu imkanlardan el birliğiyle yararlanalım ve bizden sonraki kuşaklara çok daha yaşanası bir gelecek yaratalım” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, ortaya konan girişme emek koyanları kutlayarak başarılar diledi.

ULUÇAY

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Gİ-DER’in çalışmalarıyla ülkenin geleceğine, ekonominin gelişmesine sivil toplum bacağı olarak katkı sağlanacağını söyledi, yöneticilerin ve siyasetçilerin de bu alana önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Bir süre önce Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilen Tekno Park ve Ar-Ge yasalarına işaret eden Uluçay, “Genç girişimcilerin ülkenin geleceğine imza atabilmesi için gerekli teknolojik yatırımların da planlanması gerek” dedi.

Sivil toplum örgütlerinin gelişmesinin, sivil toplum örgütlerinin devletle iyi ilişki içinde olmasının ülke için önemine işaret eden Meclis Başkanı, Gİ-DER’in Kıbrıs Türk halkının girişimciliğini teşvik edeceğine inanç belirtti.

Tanıtım etkinliğindeki kalabalığın girişime verilen değerin göstergesi olduğunu da kaydeden Uluçay, “Bizlere düşen görev GİD-DER’e bu yolda yardımcı olmaktır” şeklinde konuştu.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, Gİ-Der’in tanıtım etkinliğine katılımın yoğun olduğuna işaret etti, bunun önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıslı Türklerin yaratıcı insanlar olduğunu da belirterek, “Ambargo, izolasyon ve sıkıntılara rağmen buralara kadar geldiysek yaratıcı olduğumuzdan geldik. Kıbrıslı Türkler yaratmaya devam edecek” dedi.

Tatar, Ar-Ge ve Tekno Park yasalarının hayata geçmesinde kendisiyle birlikte emeği geçen isimleri saydı, “Bilişim adasında güzellikler yaratmak için hep birlikte çalışmalıyız. En önemlisi gençlerdir. Bizim geleceğimiz gençlerdir. Çağı yakalamalı, çocuklara ve gençlere imkanlar sunabilmeliyiz” şeklinde konuştu.

Başbakan, Gİ-DER’e çalışmalarında başarı diledi, hükümet olarak gerekli desteği vereceklerinin sözünü verdi.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, dijitalleşmenin, inovasyonun, teknolojinin yeni imkanlar yaratmaya devam ettiğini kaydederek, yeni girişimciler görme, “unicornlar” çıkarabilme hedeflerine işaret etti.

Gİ-Der’den hükümetin bu alanda hazırladığı ve hazırlayacağı yasaların takipçisi olmasını isteyen Bakan Taçoy, “Yapılan girişimler boş kalmaz, her zaman değer bulur” dedi, derneğe çalışmalarında başarı diledi.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, girişimcilik ve inovasyonun ülkenin yeni ve gelişen değerlerinden olduğunu söyleyerek, hükümetin teknoloji, bilişim gibi alanlarda faaliyet gösteren herkesi destekleme ve bu yönde politika geliştirilmesine katkı koyma niyetinde olduğunu vurguladı.

Gİ-Der’e çalışmalarında başarı dileyen Baybars, “Bizler her zaman kendilerine gereken desteği vereceğiz. Bunu da burada beyan ediyorum” dedi.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, yoğun çalışma programlarına işaret ettiği konuşmasında, “Bugünlerde işimiz konuşmaktan çok hesap yapmak. Günümüzü bu şekilde geçiriyoruz” dedi.

Ancak bu davete katılmanın kendisi için görev olmadığını, bundan onur duyduğunu belirten Bakan Amcaoğlu, derneğe çalışmalarında başarı diledi.

ÖZTÜRKLER

Gİ-DER Kurucu Başkanlarından olan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, bilime, girişimciliğe, eğitime, inovasyona, her şeyden önce insana değer verdikleri için bu yola çıktıklarını söyledi.

Öztürkler, Gİ-DER’in diğer derneklerden biraz daha farklı bir görev üstleneceğini belirterek, “Çıkış noktamızda, yenilik, gelişme ve üretme vardır. Şu an dünyada dördüncü sanayi devrimi yaşanıyor. Daha çok çalışmak, üretmek, gençlerin potansiyelini topluma kazandırmak zorundayız. Bu vizyonla çalışacağız” dedi.

AKAR

Gİ-DER Kurucu Başkanlarından Cemre Akar, eğitim sektöründeki deneyimleri bir çatı altında toplamak için bu derneği kurduklarını, gençlere, ülkeye ve geleceğe fayda için çalışacaklarını söyledi.

Bu yüzyılda inovasyonun ve girişimciliğin ne kadar önem kazandığına işaret eden Akar, “Kıbrıs Türk kimliğine, ülkemize sahip çıkarak gençlerin uluslararası platformlarda kendilerini gösterebilecekleri ortamlar, etkileşimler yaratmak ve onlara öncü olmak için bu yola çıktık” dedi.

GECEDE Gİ-DER YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DE TANITILDI

Gİ-DER’in gecede tanıtılan yönetimi şöyle:

“Genel Sekreter (Yazman) Targuç Özen, Mali İşler Sorumlusu (Sayman) İlkay Ergüneş, Genel Koordinatör Arda Bora, Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Mazı, Raportör Çiğdem Aydın, Basın ve İletişim Koordinatörü Türkmen Töre, Eğitim ve Faaliyet Koordinatörü Tayfun Can Onuk, YK üyeleri Vehbi Zeki Serter ve Feriha Binici.”