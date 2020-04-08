Girne bölgesinde duyarlı iş insanlarının yardımları devam ediyor

Covid-19 olarak da tanımlanan yeni Corona virüs salgını ile mücadele programı çerçevesinde, duyarlı iş insanlarının yaptığı yardımlar hız kesmeden devam ederken, Girne Belediyesi'de bu yardımları ihtiyaçlı aile ve bireyler için dağıtmaya devam ediyor.

Girneli iş İnsanlarından Yardımlar Gelmeye Devam Ediyor...

Bu zorlu süreçte ihtiyaçlı aileler için yardım elini uzatan Girneli iş insanları, ihtiyaç duyan aileler için yardım paketlerini Girne Belediyesi aracılığı ile ulaştırmaya devam ediyor.Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Nidai Güngördü;"Bu zorlu süreçte yardımlaşma konusunun ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizerek yardım koyan herkese tek tek teşekkür etti.

Güngördü; yardımlaşma konusunda bugüne kadar çok iyi bir noktaya gelmiş bulunmaktayız ve iyiye gitmekteyiz.Bugün de bölgemizde yaşayan duyarlı iş insanlarından Ömer-Ayşegül Gültekin, Burak Başel, Turgay Mimi, Onur Develi, Orti Market yardımlarını belediye ulaştırdılar ve hemen acil ihtiyaç listesine eklenen vatandaşlara yardımların ulaştırılmasına başladıklarını kaydetti.

Güngördü;"Bu konuda yardım yapabilecek tüm duyarlı iş insanları da bunu bir çağrı olarak kabul etsinler ki yapabilecekleri yardımlarıda biz Belediyemiz kanalı ile ihtiyaçlı vatandaşlarımıza ulaştırabilelim"dedi. Yakın çevredeki yardıma muhtaç insanlara yardım etme duyarlılığı herkes tarafından takdirle karşılanmaktadır diyen Güngördü, bu zor günler için dayanışmanın şart olduğunu belirterek, bugüne kadar katkı yapan herkese ve bundan sonra da katkı yapmak isteyen herkese çok teşekkür etti.