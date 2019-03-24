Girne’de yarın, Alsancak Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacak.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, yarın 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında yaklaşık 30’ar dakikalık sürelerle sınırlı olmak üzere doğuda; Karaoğlanoğlu İlkokulu ile Karaoğlanoğlu Postanesi bölgesi, güney doğuda; Girne Çevre Yolu Batı Bölümleri, Edremit Yolu ve Edremit'in kuzey kısmı ile Köy içi, GAÜ Erkek Yurdu ve Civarından başlayarak batıda; Lapta ve Karşıyaka’nın kuzey doğu sahil şeridini de içine alan bölgede dönüşümlü olarak elektrik enerjisi kesik olacak.
Girne'de kesinti
Girne’de yarın, Alsancak Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacak.
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