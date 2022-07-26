Girne Düşünce Derneği’nin düzenlediği panelde Kızılyürek konuştu

Girne Düşünce Derneği'nin düzenlediği, “Kıbrıslı Türkler Yurttaş mı? Soydaş mı? Yoksa Yersiz - Yurtsuz Bir Toplum Mu?” konulu panel, dün akşam yapıldı.

Dome Hotel’de yer alan ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek’in konuşmacı olduğu panelde, kısa süre önce kaybedilen Dome Hotel eski Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman da anıldı.

Dernek Başkanı Ziya Tüzel’in açılış konuşmasından sonra Hüseyin Tüccar’ın yönettiği “Kıbrıslı Türkler Yurttaş mı? Soydaş mı? Yoksa Yersiz - Yurtsuz Bir Toplum Mu?” başlıklı oturuma geçildi.

Niyazi Kızılyürek’in konuşmasından sonra katılımcılar soru ve yorumlarıyla panele katkı koydu.