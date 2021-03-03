Girne Kaymakamı: "Yangının kafeterya dışına yayılması engellendi"

Polis İtfaiye Müdürü Ahmet Özmenek St. Hilarion Kalesi’nde çıkan yangının devam ettiğini, zor şartlarda müdahale ettiklerini söyledi.

TAK’a konuşan Özmenek, “Yangın devam ediyor. Zor şartlarda bir müdahale söz konusu. Çevreye sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz. Şu an yangın kontrollü şekilde sürüyor ama kontrol altına alınmış değil” dedi.

GİRNE KAYMAKAMI GÜNEŞ: DİĞER BÖLÜMLERE SIÇRAMADI

Olay yerinde bulunan Girne Kaymakamı Sinan Güneş de TAK'a yaptığı açıklamada, yangın akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığının tahmin edildiğini belirtti. Güneş, yangına müdahale edildiğini ve alevlerin kafeterya dışında bulunan bölümlere sıçramasının önlendiğini bildirdi. Güneş, kaledeki müzenin yangında zarar görmediğini kaydetti.

Saat 16.45’te kalenin kafeterya bölümünde çıkan yangına itfaiye, askerler ve sisvil savunma ekipleri müdahale ediyor.