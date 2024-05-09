Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile toplantı yaptı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki KKTC heyetinde Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyeleri UBP Milletvekilleri Alişan Şan ve Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ile Komite eski üyesi CTP Milletvekili Fikri Toros ve Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat yer aldı.

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümden yana olduğunu söyledi.

Kayatürk, artık iki ayrı devlete dayanan bir çözümün olmasından başka seçenek olmadığının görüldüğüne işaret ederek bu inancı bütün platformlarda dile getirdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde bir çözüme destekleri sürdürdüklerini ifade eden Kayatürk, Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA’da gözlemci üyeliklerin KKTC için iyi bir başlangıç oluşturduğuna inandıklarını belirtti.

-Canaltay

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ise konuşmasında, Kıbrıs Türkü’nün 1974’ten sonra kalkınma süreci yaşadığını bu sürecin başından bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman halkın yanında olduğunu söyledi.

Canaltay, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun Annan Planı sürecinde verdiği sözlerin havada kaldığını vurgulayarak, bugün Kıbrıs Türk halkına eşitlikten uzak muamele yapıldığını kaydetti.

En büyük sorunlardan biri olan direk uçuşların olamamasının sıkıntısının özellikle ülkeye gelen turistlerin ve yabancı öğrencilerin pahalı uçuşlarına yansıdığını dile getiren Canaltay, AB’nin tüm yanlı tutumlarına rağmen mücadelelerinin sürdüğünü ve yılmayacaklarını belirtti.

-TBMM’de temaslar…

KKTC heyeti, görüşmelerin ardından TBMM’de 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan yerleri ziyaret ederek karanfiller bıraktı.

Heyet daha sonra TBMM Genel Kurulu’nu da ziyaret etti. Bu sırada Genel Kurulda heyetin adı anons edilerek TBMM’ne mensup milletvekilleri heyeti selamladı.

Yapılan ziyaretlerde heyete TBMM Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de eşlik etti.