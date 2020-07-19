Girne – Tatlısu anayolunda kaza

Bugün 16.20 sıralarında Girne – Tatlısu anayolu 8-9 km arasından Girne istikametine doğru seyreden Girne’de sakin Yusuf Berekat (38) yönetimindeki HJ 251 plakalı Ford Focus marka salon araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağ tarafında geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen Değirmenlik’te sakin Şaban Erdoğdu (25) yönetimindeki DY 922 plakalı Hyundai marka salon araç ile yüzyüze çarpıştı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, kaza sonucu HJ 251 plakalı araç sürücusu ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Değirmenlik`te sakinler Musa Alemdar (23), Enis Havancı (26) ve HJ 251 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Rüzgar Berakat (2) kaldırılmış oldukları Girne Akçiçek Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Buradaki ilk yardım tedavilerine müteakip, Rüzgar Berakat taburcu olurken diğer yaralılar acil serviste müşahede altına alındı