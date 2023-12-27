Cypfruvex İşletmecilik Ltd., greyfrut , limon, yafa portakalı ve washington portakallarını Cypfruvex Meysan sıkma tesisinde değerlendirmek isteyen üreticilerin müracaat ederek kayıt yapmaları gerektiğini duyurdu.

Duyuruda, “2023-2024 Narenciye sezonunda Greyfrut , Limon, Yafa portakalı ve Washington portakallarını Cypfruvex Meysan sıkma tesisimizde değerlendirmek isteyen üreticilerimizin şirketimize şahsen veya telefoniyen kimlik bilgileri ile müracaat etmeleri ve kayıt yaptırmaları gerekmektedir” denildi.