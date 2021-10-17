Girne ve Gazimağusa'da uyuşturucu

Dün saat 20:30 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde şüpheli bir vaziyette tespit edilen T.B.C.(E-24)’nin üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 200 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bilahare söz konusu şahsın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis, bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.C.N.(E-25) ve M.M.N.(E-24) tutuklanddığını duyurdu.

Öte yandan bugün saat 00:30 sıralarında, Gazimağusa’da Salamis yolu üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon neticesinde, J.H.B.(E-26)’nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emre olarak alındı.

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.