Girne’de Murat Polat iş yerinde yaşamını yitirdi

Ülkede son zamanlarda orta ve genç yaştaki ani ölümler dikkat çekiyor.

Girne’de de dün öğle saatlerinde 54 yaşındaki Murat Polat bir iş yerinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polat’ın otopsisinde ölüm sebebi “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olarak belirlendi.

-Ercan Havalimanı’nda sahte kimlikle işlem

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün 08.00’de Ercan Havalimanı’nda, D.A.’nın (K-30) yurt dışına çıkış yapmak maksadıyla, tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına ısdar olunan kimlik kartını görevli memuruna vermek suretiyle belgede adı geçenin kimliğine bürünüp, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. soruşturma devam etmektedir.

-Hırsızlık

Dün saat 06.30’da Girne’de Dağyolu Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin açık durumdaki mutfak penceresinden içeriye girilerek, mutfak masası üzerinde bulunan bin 400TL nakit para çalındı.

Polisin ileri soruşturmasında meselede zanlı olarak görülen A.M. (E-20) tespit edilerek tutuklandı.

-Kanunsuz balık avlama

Balalan balıkçı barınağı bölgesinde dün akşam A.G.’nin (E-28) avlanma ruhsatı olmadığı halde, geceleyin tasarrufundaki zıpkın ile 16 adet sokan, 4 adet kalamar, 1 adet ahtapot ve 1 adet sipya cinsi balıkları kanunsuz olarak avladığı tespit edildi.

A.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Araç yangını

Bugün saat 01:15’te Hamitköy’de Orbay Sokak üzerinde park halinde bulunan Fetine Uçar’a ait araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, aracın makine bölümündeki elektrik kabloları ile plastik aksamları, aküsü, sol ön farı ile çamurluğu ve ön kaputu yandı.

Soruşturma devam ediyor.