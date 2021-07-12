GKK, İnönü Şehitlerini andı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), İnönü’de yaşayan ve 1958 yılında Rumlar tarafından pusuya düşürülerek şehit edilen 11 Kıbrıslı Türkü andı.

GKK Basın Bürosundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“12 Temmuz 1958 tarihinde, Rumların Enosis hayaline karşı çıkan Kıbrıs Türk halkını sindirmek amacıyla, silahlı terör örgütü EOKA’cı Rumlar tarafından yapılan zalim saldırılar sonucu, İnönü’de yaşayan 11 Kıbrıslı Türk, çalışmak üzere köylerinden Gazimağusa’ya gittikleri sırada pusuya düşürülerek şehit edilmiştir. İnönü Şehitleri’ni şehit edilişlerinin 63’üncü yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun.”