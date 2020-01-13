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Gönyeli'de kesinti

Gönyeli'de kesinti
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Gönyeli ağıllar ve Kanlıköy’ün elektrik enerjisi kesik olacak.

AYDINKÖY AĞILLAR BÖLGESİNDEKİ KESİNTİ YAKLAŞIK 5 SAAT SÜRECEK

Yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Güzelyurt şebekesine bağlı bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre kesintiden Aydınköy ağıllar ve bölgedeki tesis ve su motorları etkilenecek.

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