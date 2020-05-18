Gönyeli'de Mobese kurulumu tartışması

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli ile Polis Genel Müdürlüğü arasındaki “mobese kurulum” tartışması yeni bir boyut kazandı.

“Bu kenti gelişigüzel bir demir yığını yaptırmayız” diyen Benli kente yeniden kurulmak istenen profillere yine karşı çıktı, olay yerine gitti, inşaata müdahale etti.

Çağaloğlu Benzin İstasyonu yakınlarında bulunan bölgeye MOBESE direği yerleştirilmek istenmesi sonucu Başkan Benli, çalışma yapan personele izin vermeyerek çelik profiller üzerine çıktı.

Polis, “kamu çalışmalarına engel olmak” iddiasıyla Benli’yi tutuklamak istedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da Ahmet Benli’ye destek verdi.

“Geçen hafta polisle görüşmüş, uzlaşmıştık, bizim mühendislerimizin çalışmalarına ve görüşlerine saygı göstereceklerini söylediler, işbirliği sözü aldık, yine kimse umursamadı” diyen Benli, yerel yönetimlerle uzlaşılmadan atılacak her adıma engel olacağını söyledi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, “Kent Güvenlik Sistemi” nedeniyle kentlere “gelişigüzel kurulan” çelik profillere izin vermeyeceğini söylemiş ve geçtiğimiz hafta, bir profili yerinden kaldırmıştı.

Benli, kente bugün yeniden monte edilmek istenen çelik profile isyan etti, “Şehir planlaması, estetiği ve mühendislerimizin görüşleri dikkate alınmadığı sürece iznimiz yoktur” dedi.

Ahmet Benli “Kentleri biz yönetmeyeceksek bu koltuklarda oturmayız” görüşünde ısrarcı olduğunu vurguladı.

(Yenidüzen)