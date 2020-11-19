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Görev bölümü yapıldı

Görev bölümü yapıldı
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Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın yeni yönetim kurulu görev dağılımını yaptı.

Oda’dan yapılan yazılı açıklamada, 24 Ekim’de düzenlenen genel kurulda başkan seçilen Kaan Asvaroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, yaptığı ilk toplantıda, As Başkanlığa Dr. Dt. Aysa Ayali, Genel Sekreterliğe Dr. Dt. Hayriye Tümer, Mali Sekreterliğe Dt. Ertuğ Çulluoğlu, Sosyal İşler Sorumluluğuna Dt. Gülizar Büyüktepe, İletişim Sorumlusu olarak Dr. Dt. Nermin Yönel ve Eğitim Sorumlusu olarak Dr. Dt. Gizem Dimililer getirildi.

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