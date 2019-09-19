Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (KAMUSEN), haziran ayında aylık çalışma saatlerinin üzerinde çalıştırılan Merkezi Cezaevi çalışanlarına alacaklarının sadece yüzde 50’sinin ödenmesi nedeniyle dün başlattığı süresiz grev devam ediyor.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, TAK’a yaptığı açıklamada, 3 aydır mücadelesini verdikleri ve verilen sözlere rağmen, çalışanların emeklerinin karşılığını alamaması üzerine dün başlattıkları grevin, bu hatalı uygulama düzeltilene kadar devam edeceğini vurguladı.

Bu konuda 2 kez de uyarı grevi yaptıklarını ve ilgili bakanlarla görüştüklerini hatırlatan Bengihan, çok kısa bir süre önce de kendisinin Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ile görüştüğünü ve kendilerine, çalışanların çalıştıkları oranda ödeneceklerini aktardığını ancak buna rağmen çalışanlara alacaklarının yüzde 50’sinin ödendiğini anlattı.

Uyarı grevleri sırasında da gerek Maliye Bakanı gerekse İçişleri Bakanı’nın, çalışanlara görevlerini tamamlamaları, çalıştıkları oranda emeklerinin karşılığını alacakları yönünde söz verdiğini söyleyen Bengihan, “bu hata olamaz, artık güvenimiz kalmadı. Bu hata düzeltilene kadar grev devam edecek” dedi.