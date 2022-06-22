Güney Kıbrıs ile İsrail arasında sağlık alanında iş birliği

Güney Kıbrıs ile İsrail Sağlık Bakanlarının, kamu sağlığı alanında iş birliği yapılması konusunu ele aldığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas ile İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz arasında gerçekleştirilen görüşmeye ve ele alınan konulara yer verdi.

Habere göre her iki bakan, iki ülkenin; özellikle acil durumlar ve doğal afetlerin göğüslenmesi, organ nakilleri ve muhtemel yeni bir Covid-19 salgınının yönetilmesi konularında iş birliğine gitmesi konusunu ele aldı.

Sağlık Bakanı Hacıpantelas görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, tıbbi konulara ilişkin iş birliğinin daha da geliştirilmesi yöntemlerini ele aldıklarını belirtirken acil bir durum söz konusu olduğu zaman Güney Kıbrıs’tan ve İsrail’den olan hastaların bir ülkeden diğer ülkeye götürülmesi için anlaşma yapılması konusunda da mutabık kalındığını ifade etti.

Hacıpantelas, Güney Kıbrıs’tan sağlık personelinin İsrail’de, İsrail’dekilerin ise Güney Kıbrıs’ta eğitilmesi için de İsrailli mevkidaşı ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Her iki ülkenin insanlarına uygulanan organ nakillerine yönelik anlaşmanın uygulanması konusunu da ele aldıklarını açıklayan Hacıpantelas, bu anlaşmanın yeniden devreye geçmesi için her iki tarafın olumlu olduğunu belirtti ve en yakın zamanda ilk organ nakillerinin gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.

Pantelas, bir başka soru üzerine muhtemel yeni bir Covid-19 salgını konusunda iki ülkenin yakın iş birliğinde bulunmasına ve İsrail tarafından sürekli bilgilendirilme yapılmasına karar verdiklerini ifade etti.

Pantelas, yeni bir (Covid-19) dalgası olması durumunda her iki ülke bakanlıklarına bağlı grupların sürekli iletişim halinde olacağını söyledi.

Yeni vaka artışlarının endişe verici boyutta olup olmamasına ilişkin bir soru üzerine Hacıpantelas, durumun yakından takip edildiğini, gerekmesi halinde de ek tedbirlerin alınacağını ifade etti.

İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz ise yaptığı açıklamada Covid-19 pandemisinin yönetiminden söz etti.

İsrail’de son zamanlarda vaka sayılarının arttığını söyleyen Horowitz, bu nedenden dolayı konu hakkında bilgi teatisinde bulunduklarını ifade etti.

Politis gazetesine göre Horowitz açıklamasında ayrıca ziyaretinin, tıbbi hizmetler ve sağlık sistemi konusundaki bağların daha da geliştirilmesi amacını taşıdığını belirtti.