Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nü kabul etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Levent Şenyüz ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Başkan Nidai Güngördü heyeti kabulünde, toplum yararına olan konularda sivil toplum örgütlerinin yanında olacaklarını belirterek, her zaman katkı koymaya hazır olduklarını kaydetti.

Açıklamaya göre, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Levent Şenyüz kabulde yaptığı konuşmada, uluslararası hizmet görevleri doğrultusunda gerçekleştirilen film gösterisi için Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nun kullanımının sağlandığını belirterek, elde edilen gelirle görme sorunlu bireylere gözlük ve Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Göz Bölümüne “Optik cihaz lensi” bağışlandığını söyledi.

Levent Şenyüz, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle belediye önünde KKTC’de faaliyet gösteren tüm Lions Kulüplerinin katılımıyla “Diyabet taraması” yapıldığına dikkat çekerek, yapılan yardımlar nedeniyle Başkan Güngördü’ye teşekkürlerini sundu.