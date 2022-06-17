Haftalık analiz sonuçları açıklandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, yerli ürünlerde 13 numuneden 2'sinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini bildirdi.

Tarım Dairesi, 10-16 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda denetimlerinde ithal ürünlerde 28 numunenin tümü temiz çıktı.

Yerli ürünlerde ise 13 numunemin 11’i temiz çıkarken, Mağusalı üreticilerden Abdullah Açıkgöz’e ve Muhammed Coşkun’a ait domateslerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.