Haftalık analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, haftalık gıda ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Denetimlerde, ithal siyah üzüm ve yerli molehiyada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerde 31 numuneden 30 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı. Svs Tic. Ltd. ait Siyah Üzümde limit üstü bitki koruma ürününe rastlanıldığından dolayı ürün, firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde ise 19 numuneden 18 numune temiz çıktı. Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı. Serhatköy sakinlerinden Mehmet S. Serpek’e ait Molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.