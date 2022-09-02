Haftalık analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde, ithal ürünlerde 40 numunede 38’i temizken, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 üründen, Svs Tic Ltd. ait Armut firmanın isteği üzerine imha edilirken, Köşe Tic. Ltd. ait Nektarin ise firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde 10 numuneden 9 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

Serhatköy sakini Hüseyin Yırık’a ait Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.