Haftalık analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 25 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Kazım Altuncuoğluna ait Armut S.M’de limit üstü bitki koruma ürününe rastlanıldığından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.
Yerli ürünlerde ise, 17 numunede 16 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı. Gazimağusa sakinlerinden Osman Pazar’a ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.