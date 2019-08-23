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Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi’nin  gıda analizlerinde ithal ürünlerin 3’ünde limit üstü ilaç kalıntısı tespit edilirken, yerli ürünlerin 2’sinde tavsiye dışı bitki koruma ilacı, 4’ünde de  limit üstü  bitki koruma ürünü, kullanıldığı tespit edildi.
 
Tarım Dairesi’nin  9-22 Ağustos tarihlerini kapsayan gıda analizlerinde 60 ithal ürün arasından limit üstü kalıntı tespit edilen  SVS Tic. Ltd. ait  şeftali ve ORC Foods Ltd.’e  ait elma (gala)  firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi.
                
Halil Kasap Paz. Ltd.’e ait ıspanak da limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine  imha edildi.

15 yerli numune arasından da, Alsancak  köyünde  siyah üzüm üretimi yapan Erol Ataser ve Gazimağusa’da roka üretimi yapan Derya Gözalp Çemender'in ürünlerinden alınan numunelerde  tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanılmasından dolayı ürünler imha edildi.                
Yeşilyurt köyünde sultani üzüm üretimi yapan Mustafa Tan , Gazimağusa’da maydanoz üretimi yapan    Derya Gözalp Çemender , Alsancak köyünde verigo üzüm üretimi yapan Ahmet Büyükbaş ve Hisarköy’de beyaz üzüm üretimi yapan Şerife Saçar'ın ürünlerinden  alınan numunelerden limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı  ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Gazimağusa’da maydanoz üretimi yapan Hüseyin Turaç ürününün kirli çıkmasından dolayı kendi isteği üzerine ürün imha edildi.

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