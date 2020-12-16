banner22

Hak Sen: "Kumarhanelere tanınan imtiyaz yüzünden sürekli başa dönülüyor"

Hak Sen: "Kumarhanelere tanınan imtiyaz yüzünden sürekli başa dönülüyor"
banner32

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, kumarhanelere tanınan imtiyaz yüzünden salgın konusunda sürekli başa dönüldüğünü iddia etti.
Büyükoğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında, uygulamaların faturasının halka kesildiğini savunarak, “iş yerleri kapatılan esnafın borç batağı içine, ekmek kapısı kapanan güney emekçilerinin ise çaresizliğe terk edildi” dedi. 
Yaşanan mağduriyetlere ivedilikle çare üretilmesinin hükümetin birinci görevi olduğunu söyleyen Büyükoğlu, emekçilerin ve halkın yanında olduklarını dile getirdi. 

banner56
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
En çok yağış Dipkarpaz'a
En çok yağış Dipkarpaz'a
  1. Kıbrıs
﻿