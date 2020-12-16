Hak Sen: "Kumarhanelere tanınan imtiyaz yüzünden sürekli başa dönülüyor"

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, kumarhanelere tanınan imtiyaz yüzünden salgın konusunda sürekli başa dönüldüğünü iddia etti.

Büyükoğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında, uygulamaların faturasının halka kesildiğini savunarak, “iş yerleri kapatılan esnafın borç batağı içine, ekmek kapısı kapanan güney emekçilerinin ise çaresizliğe terk edildi” dedi.

Yaşanan mağduriyetlere ivedilikle çare üretilmesinin hükümetin birinci görevi olduğunu söyleyen Büyükoğlu, emekçilerin ve halkın yanında olduklarını dile getirdi.