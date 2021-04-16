Hal Yasa Tasarısının görüşmeleri sürüyor

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugünkü toplantısında “Hal Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, komite, yasa tasarısı üzerindeki çalışmalarını bir sonraki toplantısında sürdürecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel, Ticaret Dairesi’nden Zalihe Uzun ve Savaş Metcooğlu, Tarım Dairesi’nden Berna Kamçı Altun katılarak, konuyla ilgili görüş ve önerilerini sundu.



UBP Milletvekili Hasan Taçoy başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Özdil Nami, HP Milletvekili Tolga Atakan, UBP Milletvekili Özdemir Berova ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı. Komite toplantısında ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve CTP Milletvekili Meclis Başkan Yardıcısı Armağan Candan da yer aldı.Hal Yasa Tasarısı’yla, ülkedeki sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınması, kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde, haller aracılığıyla yapılması amaçlanıyor. Tasarı ayrıca malların etkin şekilde tedariki, dağıtımı ve satışının yanı sıra üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunması, malların ticaretiyle uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini öngören unsurlar içeriyor.Tasarı, hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak amacıyla malların alımı, satımı ve devriyle hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları da kapsıyor.