Halkın Partisi bu akşam kararını verecek

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bugün bazı partilerin Parti Meclisi toplanarak değerlendirme yapacak.

Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi bugün saat 18.00’de değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) de rutin Parti Meclisi toplantısında hükümet konusunu da görüşecek.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Demokrat Parti’nin (DP) bugün için herhangi bir toplantı yapması beklenmiyor.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde, Mecliste temsil edilen 5 siyasi parti başkanı ile cuma günü akşam yemeğinde bir araya gelmiş, görüşmenin ardından bütün partilerin, parti içi değerlendirmelerini tamamlamak üzere en geç pazartesi akşamına kadar süre istedikleri belirtilmişti.