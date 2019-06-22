Halkın Partisi (HP) Surlariçi Temsilciliği açıldı.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Surlariçi Temsilcilik Binasının açılışında HP Genel Başkanı Kudret Özersay, HP Lefkoşa İlçe Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve HP Surlariçi Temsilcisi Hasan Akkuş birer konuşma yaptı.

HP Lefkoşa İlçe Başkanı Hasan Sapsızoğlu konuşmasında uzun süredir Surlariçi’nde bir temsilcilik açmak için üyelerin ve sempatizanların yoğun taleplerinin olduğunu belirtti.

Surlariçi Temsilciliğinin açılışına Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, Halkın Partisi Milletvekilleri Jale Refik Roger, Gülşah Manavoğlu, Erek Çağatay, Hasan Büyükoğlu ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan katıldı.

ÖZERSAY: “MEMELEKET YARARINA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay açılışta yaptığı konuşmada, memleket yararına çalışmaya devam edeceklerini, ülkenin kavgaya, ayrışmaya, ötekileştirmeye ihtiyacı olmadığını bilakis şimdi tam tersi birleşmeye, birlikte omuz omuza mücadele etmeye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

“DEVLETİN KURUMLARI ARASINDA KARŞILIKLI SAYGIYA İHTİYAÇ VARDIR”

HP kurulduğu günden bugüne ellerinden geldiğince memleketin menfaatine olanları, yapmaya çalıştıklarını kaydeden Özersay, “Belki de hiçbir siyasi parti bu kadar çok eleştirilmedi. Hiç önemli değil. Eleştiri olacak, şikâyet olacak, bizimle ilgili çok şey söylenecek, söylensin bir şey değil. Doğrular, eleştiriler dikkate alınarak bulunur. Bizim, doğru olan yolda dosdoğru yürümek için elimizden geldiğince çaba sarf etmemiz gerekir. Bu ülkenin bütün vatandaşları eşittir, eşit olmalıdır. Bu ülkede hiçbir biçimde ayrımcılık olmamalıdır. Bu ülkede kendi geleceğini gören, kendi geleceğini bu topraklarda gören herkesin özellikle böyle bir dönemde sıkı sıkıya birbirine sarılması ve omuz omuza yürümesi gerekir. Devletin kurumları arasında kavgaya yer olmamalıdır. Devletin kurumları arasında karşılıklı saygıya ihtiyaç vardır” diye konuştu.

Geçici olduklarını, makamların hiç bir önemi olmadığını ifade eden Özersay şöyle devam etti:

“Bugün burada iken yarın başka görevlerde olabiliriz, bir başka gün belki siyasette değiliz. Önemli olan bu görevlerde bulunduğumuz süre zarfında bu ülke için azıcık dahi bir şey yapabilmişsek eğer, anlımız açık, içimiz rahat bir biçimde evimize gider hayatımızı devam ettiririz. Bu görevler geçicidir. Makamların hiçbir önemi yoktur. Bizler Halkın Partisi olarak bu geçen süre zarfında ilk kez seçime girmiş olmamıza rağmen, meclise girmeyi, ardından da hükümete gelmeyi ve bu sorumlulukların altına omzumuzu koyup bir çaba sarf etmeyi kendimize görev bildik. Önümüzdeki dönemde bu çabamızı devam ettireceğiz. Tekrar vurgulamak istiyorum: Bu ülkeyi seven herkes aslında siyasi partisi ne olursa olsun, bu ülke için bir çaba ortaya koymaya devam ettiği sürece sağına baktığında da soluna baktığında da bu insanlar bir birilerini göreceklerdir”.

Parti çatısının her zaman için çok önemli bir şey olmadığını ama demokrasilerin siyasi partiler aracılığıyla yapılan bir şey olduğunu belirten Özersay, Halkın Partisi’nin de halkın yararını esas alarak siyaset yapan ve bundan sonra da bu şekilde siyaset yapacak bir parti olduğunu kaydetti.

Özersay şunları kaydetti:

“Önümüzdeki dönemde hepimiz birlik halinde dayanışma halinde birlikte çalışmak zorundayız. Bu ülkeyi seven herkesin ülkenin geleceğine koyacağı bir katkı vardır. Gelecek için birlikte bu çabayı sürdüreceğiz ve başarıya ulaşacağız. Bugün, Kıbrıs Adası Doğu Akdeniz de çok kritik bir konumda bulunuyor. Bu dış politika açısından sadece bir kişiye değil, devletin çeşitli kademelerinde bulunan pek çok kişiye görev ve sorumluluklar yüklüyor. Bu görev ve sorumluluk bilinciyle hepimiz birlikte çalışacağız. Bu ülkeyi seven insanlar olarak birbirimizi kucaklayacağız. Geleceğe doğru güven içinde yürüyeceğiz.

SAPSIZOĞLU, “BİR ADIM DAHA İLERİ GİTTİK”

Lefkosa İlçe Başkanı Hasan Sapsızoğluda konuşmasında Alayköy temsilciliği sonrası Surlariçi Temsilciliği ile Lefkoşa da bir adım daha ileriye gidildiğini söyledi ve bölge insanının yoğun desteği için herkese teşekkür etti.

Hükümette olmanın sorumluluklarını daha da arttığını belirten Sapsızoğlu, Lefkoşa ilçesi olarak halkla içiçe olmak için her daim çalışacaklarını belirtti.

AKKUŞ, “MEMLEKETİMİZİ DAHA GÜZEL BİR YER YAPMA GAYRETİNDEYİZ”

Surlariçi Temsilcisi Hasan Akkuş’da konuşmasında, Halkın Partisi olarak memleketi daha güzel bir yer yapmak çabası içinde olduklarını, Surlariçi’nde açılan temsilcilik binasının bu hedefe ulaşmak için bölge açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Ayrımcılık olmadan, kimseyi kayırmadan mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Akkuş, devlet halkın her kesimine güven veren bir yapıya kavuşana kadar bu mücadeleyi kararlılıkla yükseltmeye devam edeceklerini kaydetti.

Akkuş, “Hepimiz, üzerimize düşen görevi yapma gayreti içerisindeyiz. Bu mücadele bazen bir bakan, bazen bir milletvekili, ilçe başkanı ya da sıradan bir üye olarak hepimiz aynı amaç için, aynı yolda yürüyerek bir çaba ortaya koymaktayız. İnanıyorum ki Surlariçi binamızı açarak sizlere anlattığım mücadeleyi mahallemize, bölgemize yayacak daha da güçlendirecek ve bu partinin bu ülke de kök salmasını sağlayacağız. Mücadelemizin her geçen gün daha da kalabalık, daha kararlı ve daha azimli bir şekilde devam etmesini dileyerek Surlariçi temsilciliğimizin bölgemize, partimize, insanlarımıza ve memleketimize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.