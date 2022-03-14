Hamam böceği ile mücadelede başkentte tüm haneler tek tek ilaçlanıyor

Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da belediye sınırlarda bulunan tüm evlerin içleri ile bahçelerde bulunan rögarlar tek tek ilaçlanıyor. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yurttaşların sağlığını ön planda tutan çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

“2022 yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesi” sonucunda ihaleyi kazanan Cyprus Pest Control Ltd. ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında sözleşme imzalandı.

2021 yılında 49.767 rögar ve 3.504 kanalizasyon kapağının ilaçlandığı mücadele kapsamında bu yıl da Haziran ayına kadar tüm hanelerin (müstakil evler, apartman daireleri) rögarları ve kanalizasyon kapakları hamam böceği ile mücadele kapsamında ilaçlanacak.

Hamam böceği ilaçlaması yapılırken sivrisinek üremesini engellemek ve daha sağlıklı bir çevre için açıkta bulunan su kaplarına da müdahale edilecektir.

Yurttaşlar hamam böceği ve haşere konusunda tüm taleplerini mesai saatlerinde 60 85 221 (dahili 1441 ve 1410) numaralı telefona ve mesai saatleri sonrasın Alo 185 çözüm hattına iletebilirler