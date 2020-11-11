Harmancı'dan Demokrasi ve İrade' yürüyüşü yorumu: Müthiş bir başlangıçtı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı bugün ‘Demokrasi ve İrade’ yürüyüşüne katılanlar arasında yerini aldı.

Yürüyüşün sona ermesinin ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Harmancı, “İrademizi korumak için müthiş bir başlangıçtı” yorumunu yaptı.

Harmancı’nın paylaşımında, “Müthiş bir başlangıçtı... İrademizi korumak için, müdahalelere karşı hür irade diyenlerin bir araya geldiği ve özgürlük için bir hep birlikte barış içerisinde haykırdığı... Emek koyan ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerler” ifadelerini kullandı.