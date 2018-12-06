Harmancı'dan vatandaşa çağrı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrı yaparak Belediyeden yapılan resmi açıklamalar dışında Lefkoşa ile ilgili yapılan söylemlere vatandaşların itibar etmemesini istedi. Harmancı şunları yazdı:

""Değerli arkadaşlar LTB olarak bu süreçte yurttaşlarımızı etkilemesi muhtemel tüm gelişmeleri tüm şeffaflığı ile paylaşmaya çalışıyoruz. Lütfen LTB kaynağına dayanmayan haberlere an itibarı ile itibar etmeyin. Şu an derelerimizde durum sakindir. Aşırı bir yağış olması ve buna bağlı yaşanabilecek muhtemel gelişmeler dışında herhangi bir negatif durum söz konusu değildir."