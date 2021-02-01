Harmancı isyan etti

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sokağa çıkma yasağına rağmen oluşan insan kalabalığına tepki gösterdi.

Harmancı şunları dile getrirdi:

"Eğri oturup doğru konuşalım mı?

Öyle görünüyor ki bulaşma oranı hız kesmiyor. İlk zamanlarda gösterdiğimiz ciddiyetin 100’de biri dahi yok. Sokaklarda spor yapandan tut anlamsızca dolaşana ne ararsan var. Derdi ekmeği olanları geçiyorum ama hem sağlık çalışanlarına hem de bizler gibi zorunlu iş kollarında çalışanlara çok büyük haksızlık ediyorsunuz. Biz büyüklerimiz evden çıkmasın diye alış veriş ve sağlık ulaşımlarını sağlayalım diyoruz ama bakıyorum da kimse oralı bile olmuyor!

Tamam sıkıldık tamam bunaldık ama yetişir gerçekten yetişir. Bunu önleyebilmek için hep birlikte mücadele etmeliyiz. 5 günde sayısız kapatma ve ceza işlemi yaptık ama bununla da olmuyor... İlk dönemdeki gibi bu işi ciddiye almalıyız hatta daha da fazla... Yoksa bu kadar emeğe rağmen önüne geçemeyeceğiz. Bu oyun değil hayat meselesi ve giden hayatlar her birimizin canından olacak. Lütfen daha dikkatli, daha özenli olalım, yoksa filmin sonu güzel bitmeyecek."