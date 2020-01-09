banner22

Harmancı:Sanayi Bölgesi ve Doktoroğlu önü çok boyutlu bir uzlaşı gerektiriyor

Harmancı:Sanayi Bölgesi ve Doktoroğlu önü çok boyutlu bir uzlaşı gerektiriyor
banner30

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’da yağışların ardından meydana gelen sıkıntılara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın iklim değişiklikleri ile birlikte dengesiz yağışlar aldığını ancak uzun süredir dün yaşanılan gibi büyük problemler meydana gelmediğini aktardı.

Lefkoşa merkez ve civarıda yoğun yağışlar nedeniyle bazı noktalarda su seviyesinin kapasitenin üzerine çıktığını, bazı noktalarda çamurun sıkıntı yarattığını ifade eden Başkan Harmancı, kısa süre içerisinde durumun toparlandığını ifade etti.

Harmancı, ancak sanayi bölgesi ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Doktoroğlu önü olarak bilinen alanda yaşanan sıkıtnıların çok boyutlu bir uzlaşı ile çözülebileceğini vurguladı.

Bu problemin kendisinden önceki dönemlerden miras kaldığını belirten Harmancı, “Problem nedir ve neden çözülemiyor? Burası bir havza ve havzayı bütün olarak ele almak gerek” ifadelerini kullandı.

Sıkıntıyı aşmak için ürettikleri projelerinin tümünü tüm hükümetlere ilettiklerine de değinen Harmancı, bütçe talep ettiklerini ancak projelerin takdir görmekle yetinildiğini belirtti.

Harmancı, belediyenin kendi öz kaynağı ile yapabileceği ihaleyi çıkacağını da kaydetti.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Eşini 3 saat boyunca döven şahıs için 6 yıl...
Eşini 3 saat boyunca döven şahıs için 6 yıl...
  1. Haberler

banner24

banner25

﻿