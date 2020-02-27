HASDER'den Masal anlatma yarışması

HAS-DER Çocuklararası Masal Anlatma Yarışması Düzenliyor.

Halk Sanatları Derneği, Atatürk Kültür Merkezi'nde, Çocuklararası Masal Anlatına Yarışması düzenleyecek 14 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde, Çocuklararası Masal Anlatma Yarışması düzenleyecek.

İlkokul öğrencilerinin kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak, özgüven ve hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla HASDER Halk Sanatları Vakfı Çocuk Kulübü tarafından 25. Çocuk ve Masal Şöleni - Masal Anlatma Yarışması bu yıl 7 Mart Cumartesi günü başlıyor.



Masal anlatma yarışması 1'inci, 2'inci sınıflar ve 3'üncü, 4'üncü, 5'inci sınıflar olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilecek.

Kıbrıs Genç Tv'de Muazzez Gazihan'ın Gündem Özel programına katılan HAS-DER Masal Komitesi Sorumlusu Emekli Öğretmen Fatma Kükrer ve ve HAS-DER Masal Komitesi üyesi Emekli Öğretmen Sonay Anıl Masal anlatma yarışması hakkında bilgi verdi.

Çocukların kendine olan özgüvenlerinin ve sözlü anlatımlarının geliştirilmesinin amaçlandığından bahseden HAS-DER Masal Komitesi Sorumlusu Emekli Öğretmen Fatma Kükrer,yarışma hakkında bilgi verdi. Masal anlatım süresinin 5 dakika olacağı yarışma neticesinde tüm yarışmaya katılanlara ödüller verilecek açıklamasında bulundu.

Masal anlatma yarışması hakkında bilgi veren konuklar,Masal anlatma yarışması 1'inci, 2'inci sınıflar ve 3'üncü, 4'üncü, 5'inci sınıflar olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilecektir dediler.

Yarışma 2 kategoride yapılacak,diyen HAS-DER Masal Komitesi üyesi Emekli Öğretmen Sonay Anıl, birinci kategoride anaokul, 1 ve 2. sınıf öğrencileri; ikinci kategoride ise 3, 4 ve 5. sınıf öğrencileri yarışacak bilgisini verdi. Birinci kategoriyle ilgili ön eleme 7 Mart'ta Cumartesi 09.30'da İkinci kategorinin öne elemesi ise aynı gün aynı yerde saat 14:00'de olacağını söyledi.

Final ve ödül töreni ise 14 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

Pengu Toys’un katkıları ile düzenlenecek “Masal Anlatma Yarışması”na katılan tüm çocuklar ödüllendirilecek.

Şölene katılan tüm çocuklara hediye masal kitabı ve katılım belgesi verilecek. Etkinlik, çocukları kitap okumaya teşvik etmek, masal anlatma geleneğini sürdürmek çocukların hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla geleneksel olarak her yıl tekrarlanıyor.

Masal Anlatma Yarışmasının, ülkemizde artık unutulmaya yüz tutmuş masal anlatma ve geleneğine bir canlılık kazandırmak amacıyla düzenlendiğini açıklayan Has-Der yetkilileri, öğretmenlere ve ailelere bu etkinliğe destek sağlama çağrısında bulundular.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2020, 17:45