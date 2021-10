Hasipoğlu: “Kimse UBP ile ilgili yanlış çıkarımlarda bulunmasın”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “ büyük bir kitle partisi olan UBP’nin zaman zaman sorunlar yaşasa da her zaman bu sorunların altından sağduyu ile kalktığını ve halka iktidar olarak hizmete devam ettiğini” vurguladı. Hasipoğlu, bu Cumartesi- Pazar günleri gerçekleştirilecek 22’nci Olağan Kurultay’ın en demokratik bir şekilde sonuçlanacağını ve kazanan aday etrafında birleşilerek tek başına iktidar yürüyüşüne devam edileceğini” kaydetti. UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu bugün 22’nci Olağan Kurultay gündemi ve son gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı. Oğuzhan Hasipoğlu açıklamasında şunları kaydetti: “Ulusal Birlik Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurulmasında, gelişmesinde ve kalkınmasında, anavatan Türkiye ile birlikte yakın çalışma ilkesi ile bu ülkenin ve Kıbrıs’taki Milli Davamızın başarılı bir şekilde sürdürülmesinin önemli siyasi bir partisidir. Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi olarak önümüzdeki Cumartesi –Pazar günü gerçekleştireceğimiz 22’nci Olağan Kurultayımızla ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamış durumdayız. Kimse yaşanan son gelişmelere bakarak UBP ile ilgili yanlış çıkarımlarda Bulunmasın. UBP büyük bir kitle partisidir. Partimiz zaman zaman sorunlar yaşasa da her zaman bu sorunların altından sağduyu ile kalkmış ve halka iktidar olarak hizmete devam etmiştir. Yine öyle olacaktır. Üyemizin seçtiği genel başkan ve parti meclisi üyelerimizle güçlü bir biçimde yolumuza devam edeceğiz. Cumartesi- Pazar günleri gerçekleştirilecek 22’nci Olağan Kurultayımız en demokratik bir şekilde sonuçlanacak ve kazanan aday etrafında birleşilerek tek başına iktidar yürüyüşüne devam edilecektir. Bu arada 22’nci Olağan Kurultay Gündemimizin son şekli aşağıdaki gibidir: Başlangıç: 30 Ekim 2021 Cumartesi –Saat 9.00 ( Tüzük gereği ilk nisap yoklaması yapılacak, yoksa Kurultay bir saat ertelenecek ve saat 10.00’da başlayacaktır. Bitiş: 31 Ekim Pazar-Saat 18.00 Yer: Lefkoşa Atatürk Spor Salonu GÜNDEM VE AKIŞ: 1-Nisap yoklamasının Genel Sekreter tarafından yapılması 2-Başkanlık Divanı’nın oluşturulması 3-Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk Halkı’nın Varoluş Mücadelesi Lideri Doktor Fazıl Küçük, merhum Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanları, şehitler huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi. 4-UBP Genel Başkanı’nın konuşması 5-Gelen mesajların okunması 6-Gelen Konuklara söz verilmesi 7-Parti faaliyet raporunun Genel Sekreter tarafından sunulması 8-Parti mali raporunun Sayman tarafından sunulması 9-Kurultay için hazırlanan karar tasarılarının Genel Sekreter tarafından sunulması 10-Seçimler; a-Genel Başkanlık seçimi b.Parti Meclisi üyeliği seçimi c-Yüksek Disiplin Kurulu seçimi (tamamlanmıştır) d-Denetleme Kurulu seçimi (tamamlanmıştır) NOT: Seçimler için oylamanın başlayacağı ve biteceği saatler Cumartesi günü için 13.00-21.00 arası, Pazar günü için ise 09-18.00 arası olarak öngörülmüştür. Cumartesi oyalamaya ara verildikten sonra o saate kadar kullanılan oylar Divan Başkanlığı’nın saptayacağı çerçevede emniyete alınacaktır.