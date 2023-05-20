Haspolat’ta iş kazası... Elektrik akımına kapılan kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı

Haspolat’ta iş kazası... Elektrik akımına kapılan kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı
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Haspolat'ta faaliyet gösteren Taşkent Tavukçuluk’ta bugün saat 13.45 sıralarında meydana gelen iş kazası sonucu yangın çıktı, olayda elektrik akımına kapılan Ahmet Yumuşak hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 63 yaşındaki Ahmet Yumuşak’ın RK 979 plakalı kamyon içerisindeki yükü boşaltmak için kamyon kasasını yukarı kaldırdığı sırada, kamyon kasasının elektrik tellerine temas edip tellerin koparak kamyon üzerine düşmesi neticesinde yangın meydana geldi. 

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İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu kamyon tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. 

Olay sonucu, elektrik akımına kapılan araç şoförü Ahmet Yumuşak’ın ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. 

Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. 

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