 HASPOLAT’TA, İŞ YERİNDE RAHATSIZLANAN 52 YAŞINDAKİ HASAN GÜLEZ HAYATINI KAYBETTİ

 HASPOLAT’TA, İŞ YERİNDE RAHATSIZLANAN 52 YAŞINDAKİ HASAN GÜLEZ HAYATINI KAYBETTİ

Haspolat’ta, iş yerinde rahatsızlanan 52 yaşındaki Hasan Gülez hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde çalıştığı Levent Mozaik’te rahatsızlanan Gülez yaşamını yitirdi.
GİRNE - DEĞİRMENLİK ANAYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ KAMYONDA YANGIN ÇIKTI.
Girne - Değirmenlik anayolunda seyir halindeki kamyonda yangın çıktı. Olay, bugün 15.00 sıralarında meydana geldi.
Ferdi Aslan, yönetimindeki  PD 917 plakalı kamyonla, Girne - Değirmenlik anayolunda Girne’ye doğru seyrederken aracın motor bölümünde arıza oldu. Motordan çıkan kıvılcımlarla kamyon alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın kamyonda maddi hasara neden oldu

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