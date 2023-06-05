Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.
Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 6-12 Haziran tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi.
yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar ise periyodun ilk günleri Güney ve Batı diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.