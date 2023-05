Hemşireler Günü nedeniyle tören düzenlendi... "Bir arada güçlüyüz"

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, "12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü" nedeniyle tören düzenledi.



“Bir arada güçlüyüz” sloganıyla Lefkoşa Elysium Park’ta yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve diğer yetkililer katıldı.

-Ali Özgöçmen

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, törende açılış konuşmasını yaptı. Özgöçmen, ilk olarak 6 Şubat depreminde hemşirelerin ortaya koyduğu özverili çalışmalara işaret ederek, yaşamını yitiren vatandaşlara rahmet diledi, “Unutulmadınız, unutulmayacaksınız” dedi.



Etkinliğe katılan yetkililer ile hemşirelere teşekkür eden ve meslektaşlarının gününü kutlayan Özgöçmen, özveri ile görevini yerine getiren hemşireleri kutladı, birlik olarak hemşireler için canla başla çalıştıklarını kaydetti.



Özgöçmen, birliğin 1500 üyeye sahip olduğunu ifade ederek, birlik hakkında bilgi verdi, hedeflerini anlattı.



Hükümet ve muhalefeti sağlık altyapısının geliştirilmesi konusunda daha etkin ve birlikte çalışmaya, ayrıca çalışanların haklarını koruyup geliştirmeye çağıran Özgöçmen, gençlerin, hemşirelik mesleğini tercih etmesi için de yetkililerin üzerine düşeni yapmasını istedi.



Özgöçmen, meslektaşlarıyla gurur duyduğunu belirterek, hemşirelerin her alanda daha görünür olması için çalıştıklarını söyledi.



-İbrahim Özgöçmen



Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen de, Hemşirelerin sağlık sistemindeki önemine işaret ederek, hemşirelik mesleğine daha çok önem verilmesini istedi.



Özgöçmen, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, hemşirelerin 6 Şubat depreminde ortaya koyduğu çalışmalara işaret etti, yaşanan acıları anımsattı, yapılanlar için teşekkür etti.



Sağlık alanında yaşanan yasa ve çalışan eksiklikleri ile açığı kapatmak için özverili bir şekilde çalışan hemşirelerin yaşadığı sıkıntıları anlatan Özgöçmen, sağlık çalışanlarına karşı yapılan saldırıları anımsattı, önlemler alınması gerektiğini vurguladı.



-Altuğra

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, doğumdan ölüme kadar halkın yanında olan hemşirelerin kutsal bir meslek yürüttüğünü, büyük bir özveriyle çalıştıklarını, emeklerinin paha biçilemez olduğunu kaydetti.



Altuğra, hemşirelerin ülkenin geleceği olduğunu ifade ederek, toplum sağlığında en öncü yerde önemli bir rol oynayan hemşirelerin özlük haklarının geliştirilmesi yanında sağlık hizmetlerinin artırılması, mesleklerinde saygı görmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Hemşirelere; “Sizlerin sağlık hizmetleri sunumunda sağladığınız katkı vazgeçilmez, emekleriniz paha biçilmezdir” diyen Altuğra, hemşirelerin, Kıbrıs Türk halkının geleceği olduğuna vurgu yaptı.



Altuğra, hemşire ve ebelerin çalışma koşullarını ve özlük haklarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini de belirterek, bakanlık olarak yaşama geçirdikleri yanında hedeflerini anlattı.“Sağlık hizmetlerimizin kalitesi ve verimliliğini artırmak, hemşire ve ebelerimizin sağlık sistemi içinde hak ettikleri saygı ve itibarı görmelerini sağlamak adına elimizden geleni yapmaktayız” ifadelerini kullanan Altuğra, hemşirelerin gününü kutladı, depremde yaşamını yitirenleri andı.-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hemşireler Günü’nü kutlayarak, depremde yaşamını yitiren vatandaşlar önünde saygıyla eğildiğini söyledi.



Erhürman, Kıbrıs Türk toplumunun hemşirelerin değerini özellikle pandemide ve depremde, beklenmeyen olaylarda çok iyi görüp tanıdığını, değerini anladığını kaydetti.



Ancak olaylar geride kalınca, zaman geçince o olaylar hiç yaşanmamış gibi davranıldığını ifade eden Erhürman, Hemşireler Birliği’nin, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği gibi kendini ispatladığını vurguladı.



Ülkede sağlık sisteminin artık tüm paydaşların katılımıyla birlikte yönetilmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, bu düşüncelerle gün 24 saat her zaman her şartta halkın hizmetinde olan hemşirelerin gününü tebrik etti.



-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, sağlık çalışanlarının her zaman baş tacı olduğunu ifade ederek, sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını söyledi.



Töre, sağlık çalışanları dikkate alınmadan adım atılamayacağını, çünkü insanoğlunun her aşamada sağlık çalışanlarına ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, kutsal bir görev yerine getiren sağlık çalışanlarını asla unutmadan hareket ettiklerini, yasa, çalışma sistemi ve daha iyi hizmet için üzerlerine düşen ne varsa yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

-Tatar



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında, Hemşireler Günü’nü kutladı, her zaman toplumun yanında olan hemşirelerin kutsal bir görev yerine getirdiğini, topluma özveri ile hizmet verdiğini söyledi.



Tatar, KKTC’yi geleceğe hep birlikte çalışarak taşıyacaklarını ifade ederek, hemşirelerin milli mücadele yılları, pandemi, deprem döneminde her aşamada halkın hizmetinde olduğunu kaydetti, tebrik etti.



Halka çağdaş kaliteli hizmet vermek için çalıştıklarını vurgulayan ve her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını söyleyen Tatar, depremde yaşamını yitirenleri andı, her aşamada halkın hizmetinde olan hemşirelere başarılar diledi.



Konuşmaların ardından plaketler takdim edildi, anı fotoğrafı çekildi.