Hemşireler ve Ebeler Sendikası'ndan açıklama

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, kadrolu hemşire istihdamı için talep edilen yetkileri Başbakanlık Personel Dairesi’nin ivedilikle onaylamasını ve münhal ilan edilmesi için Kamu Hizmeti Komisyonu’na iletmesini talep etti.

Sendika Başkanı Ali Özgöçmen yazılı açıklamasında Sağlık Bakanlığı tarafından talebi yapılan hemşire münhali için Maliye Bakanı’nın görüşünün olumlu olduğunun kendilerine iletildiğini savundu ve buna rağmen Başbakanlık Personel Dairesi’nin günlerdir neden onay vermediğini sordu.

Başbakan Ersin Tatar’a normal şartlarda bile hemşire ihtiyaçları olduğunu hatırlatan Özgöçmen salgın sürecinde bu ihtiyacın daha da arttığını ifade etti.