banner22

Hemşireler ve Ebeler Sendikası'ndan açıklama

Hemşireler ve Ebeler Sendikası'ndan açıklama
banner32

 Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, kadrolu hemşire istihdamı için talep edilen yetkileri Başbakanlık Personel Dairesi’nin ivedilikle onaylamasını ve münhal ilan edilmesi için Kamu Hizmeti Komisyonu’na iletmesini talep etti.
Sendika Başkanı Ali Özgöçmen yazılı açıklamasında Sağlık Bakanlığı tarafından talebi yapılan hemşire münhali için Maliye Bakanı’nın  görüşünün olumlu olduğunun kendilerine iletildiğini savundu ve buna rağmen  Başbakanlık Personel Dairesi’nin günlerdir neden onay vermediğini sordu.
Başbakan Ersin Tatar’a  normal şartlarda bile hemşire ihtiyaçları olduğunu hatırlatan Özgöçmen  salgın sürecinde bu ihtiyacın daha da arttığını ifade etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Pilli’den “tedirgin değil”, “tedbirli olun”...
Pilli’den “tedirgin değil”, “tedbirli olun”...
  1. Kıbrıs
﻿