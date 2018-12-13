"Herhangi bir referandumda iki halktan 'evet' çıkma ihtimali düşük"

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs konusundaki gelişmelere Rum tarafının “hayır” deme yönünde tavır aldığının görülmekte olduğunu kaydetti.

Kıbrıs sonunun çözümünde yapılacak herhangi bir referandumda iki halktan da “evet” çıkma ihtimalinin düşük olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, Kıbrıs konusunda şuanda en önemli konunun hidrokarbon olduğunu söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in yaptığı açıklamaları eleştiren Sucuoğlu, “Nasıl bir ortaklık, nasıl bir anlaşma yapacağız?” sorusunu sordu.

En ufak konularda dahi bir adım atmayan Rumlar ile nasıl bir anlaşma yapılacağını merak ettiğini belirten Sucuoğlu, 50 yıldır bir hayal peşinde gidildiğini, Kıbrıs Türkü’nün yeni çözüm alternatifleri yaratmak zorunda olduğunu bunlardan bir tanesinin de iki devletlilik olması gerektiğini kaydetti.

Sucuoğlu, Dışişleri Bakanının Kıbrıs konusundaki düşüncelerinin daha aktif olmasını da istedi.