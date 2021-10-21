Avrupa Komisyonu’nun, Avrupalıların sağlık ve refahını artırmak hedefiyle, geçen ay başlattığı ve her yaş ve gruptan bireyi kapsayan, sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik eden Herkes için Sağlıklı Yaşam kampanyası cumartesi günü de Lefkoşa’da yapılıyor.

AB Bilgi Merkezi’nin açıklamasına göre, Avrupa genelinde iki yıl sürecek olan kampanya yerelde de "#HerkesİçinSağlıklıYaşam Zamanı, Her Yaşta Aktif Ol” sloganı ile 23 Ekim Cumartesi günü 15.30-19.30 saatleri arasında Merkez Lefkoşa Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek lansman etkinliği ile hayat bulacak.

Etkinlikte, her yaş grubuna uygun, basketbol, bisiklet turu, jumping fitness, spinning, yoga ve pilates gibi birbirinden eğlenceli spor aktivitesi ile çocuklara yönelik pek çok sürpriz aktivite yapılacak.

Programda aynı zamanda sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam ile ilgili konuşmalar da yer alacak.

16.00-16.30 saatleri arasında açılış konuşmaları gerçekleştirilecek.