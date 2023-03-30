Hizmet İçi Eğitimi Geliştirme Çalıştayı başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi’nin organize ettiği ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun finanse ettiği Hizmet İçi Eğitimi Geliştirme Çalıştayı Acapuclo Hotel’de başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk toplumunu temsil eden bayrağı, kurumları ve makamları yok saymanın ve görmezden gelmenin kimsenin haddi olmadığını kaydederek, Kıbrıslı Türklerin bu coğrafyada var olmaya ve gelişmeye devam edeceğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi’nin organize ettiği ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun finanse ettiği Hizmet İçi Eğitimi Geliştirme Çalıştayı, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İş Birliği Müdürü Stefan Simosas, Bakanlık bürokratları, AB Komisyonu yetkilileri ve öğretmenlerin de katılımıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Nazım Çavuşoğlu çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Annan Planı’ndan sonra başlayan Avrupa Birliği ile uyumlaşma çalışmaları kapsamında birçok proje yapıldığını anımsattı ve bu çalıştayın da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İş Birliği Müdürü Stefan Simosas’ın ifade ettiği gibi Kıbrıs Türk toplumuna ciddi miktarda para ayrıldığını belirten Çavuşoğlu, ayrılan bu paraların birçoğunun gerektiği verimi sağlamadığını defalarca dile getirdiğini de kaydetti.

-“Yokmuşuz gibi davranmak nafiledir”

AB’nin kendilerine sağladığı yardımlardan şikayetçi olmadıklarını ve teşekkür ettiklerini de dile getiren ancak ayrılan bu paraların, genellikle danışmanlık hizmeti olarak kullanıldığını ve sonuç verme noktasında istedikleri seviyeye ulaşmadığını ifade eden Çavuşoğlu, “Kapasitemiz yüksek olmasına rağmen arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamamamızın sebebi, bugün bize yardım etmeye çalışan ancak aynı zamanda bizleri yalnızlaştırılan ve dünya ile iletişimimizi kısıtlayanlardır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk toplumunun dünya ile birlikte olmaya, insanlığa, barışa, demokrasiye, bilime ve kültüre hizmet etmeye çalışan insanlar olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu olarak vizyonum tamamen budur. Dolayısıyla, yapılan yardımların isimsiz, kimliksiz insanlara yapılıyormuş gibi davranılması bizim reddettiğimiz bir durumdur. Bu, Avrupa Birliği’nin kendi politikasıdır ancak burada yokmuşuz gibi davranmak nafiledir. Biz burada varız ve dünyaya yayılmaktayız” dedi.

“Bu topraklarda doğup büyüyen ve gerek burada gerek Türkiye’de gerekse AB’nin sağladığı burslarla Avrupa’da eğitim gören gençlerimiz, dünya insanına hizmet etmektedir” diyen Çavuşoğlu, nitelikli öğretmenlerin yetişebilmesi ve dünya standartlarına erişebilmek adına burada yaşanan davranışlara razı olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca “Kıbrıs Türk toplumunu temsil eden bayrağı, kurumları ve makamları yok saymak, görmezden gelmek kimsenin haddi değildir. Bizler bunu kabul etmiyoruz.” diyerek, Kıbrıs Türkü olarak bu coğrafyada var olmaya ve gelişmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Dünyadan kopuk yaşatılmaları sebebiyle birçok alanda gerekli yatırımları yapamadıklarını, alt yapıları kuramadıklarını dile getiren ve “Bizi konjonktürel olarak içeri kapattığınız için bu durumdayız” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, dünya standartlarına ulaşılabilmesi için bursları ve katkıları almaya devam edeceklerini belirtti.

Konuşmasında “Kimliğimizden, bayrağımızdan, devletimizden vazgeçtiğimiz sanılmasın. Biz, KKTC’nin var olması, devletin yüceltilmesi için bu katkıları alıyor ve bu muamelelere razı oluyoruz. Bu katkıları bilim adına kabul edeceğiz ancak bizim pozisyonumuzun görmezden gelinmesini asla kabul etmeyeceğiz.” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, arzu ettikleri noktaya ulaşana kadar çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceklerine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda, verilen kısmi destekler için AB’ye teşekkür ederek, Çalıştay’ın hayırlı olmasını temenni etti.